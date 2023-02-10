10 февраля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Информацию об этом распространила пресс-служба МИД РФ.

В ходе беседы обсуждена проблематика нормализации армяно-азербайджанских отношений. С российской стороны акцентирована важность скорейшего возобновления работы по реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., включая разблокирование всех транспортных и экономических связей в регионе, делимитацию и демаркацию армяно-азербайджанской границы, согласование параметров мирного договора между Ереваном и Баку, а также продвижение диалога общественников, экспертов и парламентариев.