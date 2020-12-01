Лавров не видит намеренного затягивания обмена военнопленными

Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе, однако существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц Организации договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) в онлайн-формате.

«Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса [обмена военнопленными и телами погибших], мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, — это факт», — отметил Лавров.

Каких-либо идей об использовании миротворческого контингента ОДКБ в Нагорном Карабахе на встрече глав МИД организации не высказывалось, заявил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы рассказали подробно, какие меры предпринимает Россия по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября, — сказал он. — Российские миротворцы развернуты там с согласия президента Азербайджана и премьер-министра Армении, каких-либо иных идей не высказывалось», — сказал он.