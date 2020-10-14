Лавров назвал Турцию тесным партнером, но не стратегическим союзником

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает Турцию тесным партнером, а не стратегическим союзником, передает ТАСС.

«Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника. Это очень тесный партнер», — сказал Лавров.

При этом он уточнил, что на многих направлениях данное партнерство имеет стратегический характер.

Российский министр также отметил, что Россия не разделяет мнения Турции о возможности военного решения конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Турция заявила, что поддержит любые действия, которые Азербайджан предпримет для решения этого конфликта, включая военные.

| 2020-10-14T15:26:11+04:00 14 октября 2020, 16:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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