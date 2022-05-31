Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова о состоянии здоровья российского президента Владимира Путина. Этой теме посвятили свои материалы практически все крупные издания Слухи о предполагаемых проблемах со здоровьем Путина ходят уже давно, министр иностранных дел «впервые прокомментировал эти теории в интервью», пишет, в частности, газета Berliner Zeitung в понедельник, 30 мая.

Накануне вечером в интервью французскому телеканалу TF1 Лаврову задали вопрос о появляющихся сообщениях о предполагаемых болезнях главы Кремля. «Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — так ответил на этот вопрос российский министр. Он назвал соответствующие сообщения слухами, распускаемыми вопреки ежедневным возможностям «убедиться в том, кто и как выглядит».