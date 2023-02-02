Предложение о развертывании миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Армении и Азербайджана остается актуальным, она может быть развернута при условии заинтересованности Еревана. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Тот факт, что ОДКБ в этой непростой ситуации подготовила план развертывания миротворческой операции [на границе Армении и Азербайджана], я считаю, был очень важным достижением. Это предложение до сих пор на столе. И если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута», — сказал Лавров. (ТАСС)

