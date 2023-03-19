Министерство иностранных России распространило сообщение для СМИ в преддверии предстоящего визита Министра ИД Армении Арарата Мирзояна в Москву и его переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В сообщении говорится: «20 марта состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.С.Мирзояном, который посетит Москву с рабочим визитом. Предстоящая встреча – продолжение традиционно плотных контактов Москвы и Еревана на всех уровнях.

Министры планируют комплексно обсудить текущее положение российско-армянского сотрудничества и дальнейшие шаги по его развитию, в том числе в рамках претворения в жизнь положений Совместного заявления лидеров России и Армении от 19 апреля 2022 г., закрепившего привилегированный союзнический характер и стратегическую направленность двустороннего взаимодействия.

Главы внешнеполитических ведомств подробно остановятся на региональной повестке через призму реализации договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.

Будут рассмотрены перспективы укрепления взаимодействия в общих интеграционных объединениях – СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, а также координация действий на различных универсальных международных площадках, в первую очередь ООН.