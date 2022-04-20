Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили совместные шаги по линии МИД и Минобороны для обеспечения безопасности гражданских лиц в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в среду.

«Обсуждены возможные совместные шаги по линии дипломатических и военных ведомств по обеспечению безопасности гражданских лиц [в Украине], в том числе иностранцев», — сообщили в министерстве.

Чавушоглу в разговоре с Лавровым выразил признательность за помощь военных РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети Мариуполя.