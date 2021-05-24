Ранее в понедельник глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь высылает посла Латвии и других сотрудников посольства этой страны в связи с инцидентом, связанным с государственным флагом республики в Риге, послу заявлен «решительный протест».(РИА Новости)