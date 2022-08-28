Власти Латвии планируют расторгнуть соглашение с Беларусью о приграничном сотрудничестве двух государств.

Как передает Delfi, это решение связано с поддержкой РФ в Украине со стороны Минска.

Отмечается, что Рига собирается разорвать договор, который действует между двумя государствами с 1998 года, основной целью документа является содействие трансграничному сотрудничеству между местными властями Латвии и Беларуси. С точки зрения латвийского руководства, отказ от этого соглашения станет частью «контрмер по сдерживанию агрессии».

Сам документ предполагает автоматическое продление каждые пять, и на данный момент действует до 9 июля 2023 года. По информации Delfi, минприроды Латвии предлагает приостановить действие договоренностей в одностороннем порядке.