Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан своей страны не посещать Россию, а тех, кто в данный момент находится в РФ, — покинуть ее как можно скорее, передает ТАСС.

«Ввиду эскалации международной ситуации настойчивый призыв: мы призываем граждан Латвии не посещать Россию, а тех, кто в настоящее время находится в России, — покинуть страну как можно скорее», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее с аналогичным призывом посольство США в Москве обратилось к гражданам Соединенных Штатов.