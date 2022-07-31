Кабинет министров Латвии с 1 августа приостановит действие соглашения с Россией об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов. Как сообщает издание tvnet.lv, соглашение было заключено в 2010 году, решение о его приостановке было принято 14 июля.

Выдача виз, в том числе приграничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом была остановлена в связи с началом войны в Украине. МИД призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию.

Россия закрыла латвийское консульство в Пскове, отмечают в Риге, поэтому выдача приграничных разрешений больше невозможна.

«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины», — пояснял МИД России причины решения. Всех сотрудников консульства объявили персонами нон грата и обязали покинуть Россию. (moscowtimes.ru)