Гражданам Российской Федерации и Беларуси до 30 июня 2023 года не будут выдавать виды на жительство в Латвии. Кабинет министров страны поддержал соответствующие поправки к закону об иммиграции.

Об этом говорится в сообщении правительства Латвии.

«Поправки к закону об иммиграции также предусматривают, что до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное пребывание гражданам России и Беларуси, за исключением лиц, которые находятся в Латвии длительное время, таких как бывшие граждане или неграждане Латвии, которые из-за незнания государственного языка не получают постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В соответствии с поправками предполагается, что граждане и неграждане Латвии, которые хотят стать гражданами иной страны и при этом остаться в Латвии, должны сдать тест на знание государственного языка и подтвердить наличие необходимых финансов. При этом предлагается сделать исключение для студентов и ученых, которые хотели бы остаться в Латвии после окончания учебы или исследовательских проектов. Также исключения могут сделать для инвесторов и предпринимателей, но их будут тщательно проверять ведомства национальной безопасности.

(УНИАН)