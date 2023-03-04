В русской разговорной речи есть такое устойчивое выражение: «вешать лапшу на уши».

Данная метафора указывает на то, что кто-то тебя попросту «разводит», а если в соответствии с великим и могучим русским языком, то банально обманут.

После развала СССР, «лапши» (фигурально говоря) было более чем достаточно.

Демократ Ельцин, коммунист Зюганов и, наконец, Владимир Путин, который доказал, что лапша на ушах это более веский аргумент в вопросе возрождения российской империи, нежели жалкие попытки Хрущева засеять тогдашний СССР кукурузой. Тогдашний опыт потомственного колхозника эффекта не возымел.

Но ведь в XXI веке и лапшу никто не запрещал. В том числе, если она свисает с ушей.

Но российская действительность говорит об обратном. Все мы читали русские сказки, когда, говоря современным языком, героиня, даже несмотря на лягушачью кожу, становилась бизнес-вумен.

И таких «сказок», которые пророчат России светлое будущее, вагон и тележка в придачу.

На реальность попытался открыть глаза депутат Самарской областной думы от КПРФ Михаил Абдалкин. Так, он выложил в интернет видео, где он с лапшой на ушах смотрит послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Так, Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля вновь обвинил страны Запада и Украину в «обмане», «колониализме» и «неолиберальных тоталитарных ценностях», подчеркнув, что российское вторжение в Украину было вынужденным.

Абдалкин держался до последнего. Но не был достаточно идейным.

Реакция властей была незамедлительной. Без суда и следствия был составлен административный протокол по статье о дискредитации армии. И вот результат.

Абалкин 2 марта сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что дело заведено за «то самое видео». «Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность», — добавил он.

Не проходит и пары часов, и новый ролик. Депутат опубликовал ролик на личных страницах в соцсетях, отметив, что смотрел послание Путина по просьбе руководства фракции КПРФ в областной думе.

«Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — прокомментировал видео Абдалкин.

Абдалкина понять можно. После профилактики «патриотов» из соответствующих структур, он надолго откажется от мучного.

Интересный нюанс. Неужели обыкновенная лапша может стать инструментом воздействия на человека лишь потому, что он на уши повесил это изделие из мучного продукта?

Не удивлюсь, если завтра в списке запрещенных предметов, помимо лапши, окажутся и гречка, овсянка, геркулес и другие мучные продукты.

В то же время россияне должны благодарить Абалкина за то, что он ограничился лишь лапшой. А если бы он на свои уши навешал вермишель, в ухо засунул гречку? Тут без пожизненного срока не обошлось бы.

Но, россиянам повезло. Пока есть лапша, и победа России не за горами. Только переварят ли сами русские такое обилие мучных изделий?