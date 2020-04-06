Лайнер Ruby Princess, где выявили COVID-19, пришвартовался в Австралии

Круизный лайнер Ruby Princess принадлежит компании, штаб-квартира которой находится в Калифорнии (США). Судно находилось у берегов Сиднея, на его борту насчитывалось около 1,1 тысячи членов экипажа, примерно у пятой части из них наблюдались симптомы коронавируса. Ранее на нем находились 2,7 тысячи пассажиров. Всего с нахождением на лайнере связывают 600 случаев заражения COVID-19 и 11 случаев смерти от заболевания.

Судно пришвартовалось в порту, чтобы заправиться и пополнить запасы, однако как будет осуществляться репатриация членов экипажа и каков дальнейший маршрут следования судна пока неясно. Как отмечается в заявлении полиции штата Новый Южный Уэльс, членам экипажа запрещено сходить с судна за исключением чрезвычайных обстоятельств. Ранее полиция начала уголовное расследование относительно того, знали ли организаторы круиза о случаях заболевания новым типом коронавируса на борту лайнера до его захода в порт Австралии, после чего пассажиры сошли на берег, не пройдя процедуры карантина. По последним данным министерства здравоохранения страны, в Австралии зафиксировано 5 744 случая заражения коронавирусом, 36 человек скончались.(РИА Новости)