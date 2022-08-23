«Город Лачин переходит под контроль Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем круглом столе на тему «Лачин: Новый этап постконфликтного периода» сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он напомнил, что Лачин был оккупирован в мае 1992 года: «Оккупация города Шуша и Лачина было большой трагедией. Во время переговоров статусу Лачина уделялось особое внимание. Периодически посредники, международные наблюдатели поднимали вопрос по Лачину».

Председатель Центра добавил, что Лачин уже переходит под контроль Азербайджана.