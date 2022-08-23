«Город Лачин переходит под контроль Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем круглом столе на тему «Лачин: Новый этап постконфликтного периода» сказал председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Он напомнил, что Лачин был оккупирован в мае 1992 года: «Оккупация города Шуша и Лачина было большой трагедией. Во время переговоров статусу Лачина уделялось особое внимание. Периодически посредники, международные наблюдатели поднимали вопрос по Лачину».

Председатель Центра добавил, что Лачин уже переходит под контроль Азербайджана.

image
(Пока оценок нет)