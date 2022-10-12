Кыргызстан приобрел у Турции ударный беспилотник Bayraktar Akinci.
Как передает «Спутник Армения«, об этом сообщил председатель Госкомитета нацбезопасности республики Камчыбек Ташиев.
Минобороны республики и госкомитет нацбезопасности пока официально эту информацию не комментировали.
Не сообщается также, сколько экземпляров дронов закуплено.
Ранее Кыргызстан закупил у Турции беспилотники Bayraktar-TB2. Модель Akinci — более тяжелая и способна нести больше видов вооружения, вплоть до крылатых ракет воздушного базирования.