Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан получил беспилотный летальный аппарат «Аксунгур» из Турции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Глава ГКНБ опубликовал фотографии с макетом турецкого беспилотника, написав: «Аксангур теперь тоже наш». При этом Камчыбек Ташиев не сообщил о количестве привезенных беспилотников.

Напомним, ударные беспилотники «Байрактар ТБ-2» поступили на вооружение Погранслужбы КР в 2021 году, они приобретены за счет средств республиканского бюджета.

В октябре прошлого года Садыр Жапаров сообщил о выделении 100 млн долларов на обновление военной техники Кыргызстана, в частности, на закуп беспилотников у России и Турции. Как поясняли власти страны, эти аппараты будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности КР, в том числе для охраны границ. (.azattyk.org)