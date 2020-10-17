Кямаледдин Гейдаров: Разрушенные дома будут восстановлены государством

Разрушенные в результате армянского террора дома будут восстановлены государством. Как сообщает Report, об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров журналистам на месте происшествия в Гяндже.

«Будут построены новые дома, и жизнь будет продолжаться. Да упокоит Аллах души погибших и шехидов”, — сказал министр.

Отметим, что ВС Армении в ночь на 17 октября в 01:00 нанесли ракетный удар по второму крупнейшему городу Азербайджана — Гяндже. В результате ракеты полностью разрушили жилые дома, жители остались под обломками. До сих пор из-под обломков извлекли тела 13 человек и более 40 пострадавших.