В соответствии с графиком приема граждан в районах республики руководителями центральных органов Исполнительной власти министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров принял жителей Евлахского района и города Мингячевир в административном здании Аранского регионального центра министерства в городе Евлах.

Большинство обращений жителей Евлахского района и города Мингячевир, адресованных министру, были разрешены на месте. Руководителям соответствующих структур министерства были даны указания о принятии безотлагательных мер по ряду вопросов в соответствии с законодательством.