Двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова — Адам Делимханов, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Как отмечают разведчики, хоть Россия и окружала Мариуполь более десяти недель, упорное сопротивление Вооруженных сил Украины не позволило им установить полный контроль над городом, задержало и сорвало первые попытки РФ захватить ключевой город и нанесло рашистам серьезные потери в личном составе.

«Пытаясь преодолеть сопротивление Украины, Россия в значительной степени использовала вспомогательный персонал. Это включает в себя развертывание чеченских сил, вероятно, состоящих из нескольких тысяч бойцов, сосредоточенных в основном в Мариупольском и Луганском направлениях», — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии заявили, что эти силы состоят как из отдельных добровольцев, так и из подразделений Нацгвардии, которые занимаются обеспечением власти главы Чеченской Республики Рамазана Кадырова. В ведомстве предположили, что Кадыров, вероятно, лично осуществлял надзор за их развертыванием, а его двоюродный брат, Адам Делимханов, вероятно, был полевым командиром чеченских боевиков в Мариуполе.

«Боевое присутствие такого разрозненного персонала говорит о значительных проблемах России с ресурсами в Украине и, вероятно, способствует созданию разобщенного командования, которое продолжает препятствовать российским операциям», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты планируют сделать чеченских боевиков «кураторами» над восстановлением Мариуполя. По его словам, россияне отдадут им контроль над городским портом и наделят их «правом мародерствовать».

По данным ГУР, во вторжении в Украину участвовало около 2500 боевиков из Чечни. Приблизительно 100 из них были убиты, 300 – ранены, более 60 – сбежали из Украины, бросив оружие и амуницию.

Позже стало известно, что в Чечне приостановили набор кадыровцев на войну после того, как украинская разведка опубликовала личные данные почти 2500 боевиков, набранных чеченскими властями. (УНИАН)