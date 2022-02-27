Нардеп от ОПЗЖ, кум Путина Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на анонимный источник в Офисе генпрокурора.

Издание пишет, что вчера Генпрокуратура поручила Нацполиции проверить наличие Виктора Медведчука по адресу, где он должен находиться под домашним арестом.

Нацполиция выполнила поручение, однако, Медведчука на месте не оказалось.

Эту информацию ZN.UA неофициально подтвердил один из непрофильных заместителей генпрокурора. Официально комментировать он отказался, поскольку не имеет процессуального отношения к делу Медведчука.

Отмечается, что издание также попыталось получить комментарий у генпрокурора Ирины Венедиктовой, но на момент публикации новости ответа еще не было.

Напомним, еще 21 февраля, за несколько дней до вторжения России, возле дома Медведчука журналисты проекта «Слідство.Інфо» заметили несколько микроавтобусов и автомобилей, а также около двух десятков человек, похожих на охранников. Источники журналистов утверждают, что неизвестные лица грузили в микроавтобусы бронежилеты и сумки под оружие, а также заправляли авто.

Как известно, Медведчук должен находиться под домашним арестом до 10 марта — это обязательство на него возложил суд по «угольному» делу.

Ранее журналисты узнали, что жена Медведчука вечером 18 февраля спешно покинула Украину, выехав в Беларусь.