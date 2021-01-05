Культура в режиме онлайн: Новый год не оправдал надежды

Новый год не оправдал надежды тех, кто связывал этот период с возобновлением массовых мероприятий и возвращением активности культурно-развлекательной жизни столицы.

В связи с продолжающимся карантином, театры Баку будут работать в виртуальном режиме, и первым репертуар представил Государственный академический театр оперы и балета.

Как сообщает #, в рамках прректа #EVDƏSƏNƏT театр планирует представить зрителям свои лучшие постановки.

Сообщая об этом на своей странице в соцсети Facebook, Заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев подчеркнул, что в период особого режима карантина театр позаботится о том, чтобы зрители имели возможность соприкасаться с театральным искусством, невзирая на пандемию.

Просмотр постановок будет осуществляться на платформе театра в YouTube и на официальном сайте театра. В онлайн репертуар вошли следующие постановки:

6 января — балет «Танго любви» (Астор Пьяццолла), 10 января — опера «Аида» (Джузеппе Верди), балет «Гениальный рассказчик» (Франц Шуберт), 16 января – опера «Кармен» (Жорж Бизе), 17 января – балет «7 красавиц» (Кара Караев), 20 января — опера «Интизар» (Фирангиз Ализаде). Показ последней постановки приурочен трагической дате 20 Января, Дню всенародной скорби в Азербайджане. Опера «Интизар» повествует о борьбе добра со злом, смерти безвинных людей, предательстве.

Азербайджанский национальный музей ковра, также отличившийся во время пандемии активной деятельностью в онлайн, сегодня запустил новый проект.

Как сообщила # директор музея Ширин Меликова, 2021 год начался в музее с новой онлайн программой Qönçə güllər, toxu hanam, в рамках которой ведущие специалисты будут знакомить аудиторию с ковровыми технологиями, устраивать встречи с интересными личностями, делиться разнообразной информацией о прикладном искусстве Азербайджана.

Так, первый месяц нового года будет посвящен одному из видов безворсовых ковров — паласу. Ш.Меликова также отметила, что за год работы в условиях пандемии в музее ковра создалась целая студия со своим видеографом, монтажером, режиссерами, а многие сотрудники превратились в ведущих, блогеров и сценаристов. Благодаря этому пользователи получают возможность просматривать качественные познавательные ролики.

А вот с концертами, пока что, увы, придется подождать. ПО информации централизованной и крупнейшей онлайн кассы Азербайджана iticket.az, первые концерты после пандемии начнутся в марте.

На данный момент в продаже уже имеются билеты на шоу Рои «NAZLI», которое состоится 7-9 марта в Бакинском конгресс центре, концерт турецкой группы Mor ve Ötesi – 8 марта в Elektra Events Hall, а также Кристины Орбакайте – 16 апреля в Центре Гейдара Алиева. Народная артистка Бриллиант Дадашева собирается выступить 15 мая во Дворце Гейдара Алиева, а Мири Юсиф — 28 мая в Baku Crystal Hall.

И еще одна онлайн активность анонсирована Союзом Молодежи Азербайджана.

В Азербайджане дан старт III заочному Международному конкурсу Искусств «Надежда 2021». На данный момент заявки на участие уже подали участники из 8 стран.

Как сообщил # член правления союза, главный организатор проекта Азиз Азизов, конкурс проводится в номинациях «соло» и «дуэты» по различным направлениям: музыка (клавишные, духовые и ударные инструменты), вокал, изобразительное искусство, театр и художественное слово, танец, дизайн и моделирование. Все направления искусства представляются в народном, современном и классическом (академическом) жанрах.

«В этом году конкурс «Надежда 2021» становится символическим. С первых дней нового года все мы живем ожиданиями чуда, верой в победу силы духа человека и медицины над злейшим врагом человечества – вирусом. Все мы надеемся на долгосрочный мир на наших землях. Мы живем надеждой на процветание нашей страны и долгие радость и счастье наших детей. Я думаю, что участники тоже чувствуют это и выразят в своих работах все то, что невозможно описать славами. Мы желаем все конкурсантам удачи и веры в свои силы!» — сказал Азиз Азизов.

Турнир проводится в возрастных категориях: беби – до 7 лет, дети 1 (7-8 лет), дети 2 (9-10 лет), юниоры 1 (11-12 лет), юниоры 2 (13-15 лет) и взрослые (16 лет и старше). Прием заявок продлится до 31 января. Работа судейской коллегии займет неделю и 7 февраля организаторы планируют объявить имена победителей.