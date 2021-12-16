Кулинарное сообщество Azeri Home Chef накануне Нового года проведет фестиваль Christmas NY Fest и креативный конкурс «Съедобная елочка».

Как сообщила # создатель и руководитель сообщества Фахранда Гасанзаде, фестиваль состоится 25 декабря во дворе ресторана «Шуша». Она рассказала, что в конкурсе примут участие 50 лучших кулинаров сообщества Azeri Home Chef.

«Согласно правилам конкурса, участники должны создать свою елочку, это может быть десерт, салат или горячее блюдо», — рассказывает Ф.Гасанзаде, отмечая, что впервые в рамках фестиваля состоится креативный кулинарный конкурс для детей «Волшебный домик».

Помимо этого, в рамках фестиваля состоится мастер-класс по приготовлению рождественского десерта «Штоллен». Гостей ждут угощения от представительств разных посольств, уголок Санты, фотосессии, яркая развлекательная программа и розыгрыш лотереи.

По традиции фестивалей Azeri Home Chef, участников ждут многочисленные подарки от партнеров и спонсоров, а также от известных деятелей культуры, которые активно поддерживают фестивали, проводимые Фахрандой Гасанзаде.

Так, одним из гостей предстоящего фестиваля станет член Союза художников Азербайджана и Французской Ассоциации STELLA ART INTERNATIONAL, известный художник Нигяр Нариманбекова. Двум авторам лучших работ кулинарного конкурса «Съедобная елочка» она подарит свои этюды.