Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил. что Германии не следует повторять ошибку бывшего федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель и блокировать вступление Киева в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю немецкое правительство не повторять ошибку канцлера Меркель в 2008 году, которая однозначно высказалась против интеграции Украины в НАТО», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в 2008 году государства альянса были недостаточно смелыми для принятия такого «исторического решения» и не смогли обеспечить безопасность евроатлантической зоны, из-за чего «Россия начала агрессивнее себя вести».