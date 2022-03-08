Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что его встреча с главой российского МИД Сергеем Лавровым состоится 10 марта.

Об этом министр сказал во время своего видеообращения вечером 7 марта.

«Будет ли встреча с Лавровым? Сейчас планируется на 10 число. Посмотрим, если он прилетит в Анталию, то я тоже полечу. Сядем, поговорим», — сказал Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что 10 марта в Анталии состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

По словам Чавушоглу, абсолютный приоритет во время перегоров – договоренность о прекращении военных действий в Украине, на которую напала РФ и продолжает атаковать. (tsn.ua)