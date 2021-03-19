Куда Россию заведет перепалка Путина с Байденом?

Словесная перепалка Путина и Байдена все больше начала быть похожа на «ты дурка! сам дурак!». Собственно, слова Путина и не так много отличались от этой формулировки, ну а потом, как это бывает в подростковой среде, вызывают один на один, чтобы никто не вмешивался. Путин же позвал Байдена на открытые дебаты, по «советским понятиям» Байден испугался и не пришел на «разборку».

Для современного мира это новый уровень дипломатических отношений. Который, однако, может привести к серьезным последствиям. Путин не из тех лидеров, которые терпят подобное оскорбление, даже если обидчик — «старый маразматик», как считают отдельные российские политики.

Вообще-то, в этой истории есть нечто странное, и очевидно, что американская сторона пытается спровоцировать Россию. О том, что происходит в отношениях Москвы и Вашингтона, к чему все это может привести, почему Россия стала врагом номер один для США, хотя Китай представляет большую угрозу, рассказал в интервью # российский политик и экономист Владислав Иноземцев.

— Мы сейчас наблюдаем словесную перепалку между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Куда вся эта ситуация может завести?

— Американцы не считают, что произошло что-то катастрофическое. Упоминание имени Путина в разных историях, в том числе и связанных с гибелью его противников и людей, которые были недовольны его политикой, в США всем хорошо известный факт. И Байден сказал только то, что очевидно и уже давно в США обсуждается.

При этом американцы уже сказали, что никаких извинений и корректировок к этому заявлению, Вашингтон делать не будет, соответственно, тезис, что «Путин убийца» — остается в силе. Американцы провоцируют Россию и наблюдают за реакцией российской власти. Вся российская элита после этого инцидента начала истерить, Кадыров позвал Байдена в Чечню на лечение, Володин начал кричать, что «Байден сошел с ума». То есть, реакция в Москве была абсолютно истерической.

Выражение Путина из детства — «тот, кто обзывается, тот так называется» — чисто дворовой уровень, и это будет отмечено. Ведь Байден в ходе интервью вел себя абсолютно спокойно, контролировал свои эмоции, не было и намека на истерику, а Путин занервничал, и это сильное отличие.

— Как ситуация будет развиваться дальше?

— Путин уже пригласил Байдена на дебаты, чтобы поговорить, на что американцы ответили, что заняты и им не до этих дебатов.

Происходящее демонстрирует, что американцы признают факт существования России и что ее президентом является Путин. И хотя он человек весьма сомнительный, разговаривать с ним придется, но по мере необходимости. Эта часть интервью Байдена была посвящена тому, что с Россией нужно говорить, что с ней нужно иметь дела, но там, где это необходимо. И здесь главный момент заключается в том, что «там, где необходимо». То есть, Путин ни друг США, ни знакомый, и ни о чем с ним по-дружески говорить нельзя, он человек без души, без понимания ситуации. Таким образом, с Россией будут говорить только по нужде.

И это не столько оскорбление лично Путина, а сколько указание ему на его место в мировой политике. Россия для США одна из множества стран, и не более. Может быть с ее руководством вновь и поговорят, когда это будет нужно самой Америке.

— В России создают из Байдена образ старого маразматика, больного человека, который не совсем понимает, что говорит. Насколько это так? Байден болен?

— На самом деле это интервью Байдена развеяло все мысли о том, что он болен. Интервью было очень аккуратным и корректным, рассудительным. Все эти разговоры о его болезни всего лишь домыслы Кремля. И раскручивание подобного фейка отрежет Москве путь к дальнейшему диалогу. Ведь главный месседж Байдена заключался в том, что за исключением необходимых случаев он не будет вести диалог с Москвой. Путин нерукопожатен, смотреть ему в душу он не собирается, поскольку ее там просто нет, и с Россией будет говорить в исключительных ситуациях. Вот что он хотел сказать.

Никаких «перезагрузок», никаких смягчений и поиска совместных точек соприкосновения не предвидится. России предоставили единственный шанс, чтобы она начала меняться. Когда при Медведеве началась «перезагрузка», она велась на фоне положительных заявлений со стороны Кремля, на что Америка и клюнула. Сейчас ничего позитивного в отношениях нет, а если нет, о чем может идти разговор.

Путин должен был всех заткнуть и сказать следующее: «Мой коллега высказался не дипломатически. Все, проехали». Но рассказы об убийствах индейцев, о проблемах США, о здоровье Байдена выглядят как лай мелкой собачки на большого дога. Путин сейчас унижен и ничего с этим он поделать не может.

Вообще нужно признать, что Россия сейчас не может особо что-то и сделать. На санкции из-за Навального Россия не ответила никак, а Запад продолжает расширять их, скоро будет еще один пакет, потом еще один, Москва же ничем не может отплатить. Российская власть или должна конкретно ответить чем-то, или, если не способна – просто умолкнуть, а не кричать, что «Байдену нужно лечиться». Ну раз нужно лечиться, то России нужно готовить ответы на санкции, а ответов у них нет. Байден поставил Путина в не очень удобное положение на сегодняшний день, и какого-то ответа ожидать не приходится.

— Сейчас много говорят о вероятности эскалации напряженности, возможно даже возобновления военных действий в Донбассе. При этом, Украина мобилизовала свои войска около Донбасса, Британия объявила Россию «врагом номер один», Байден назвал Путина «убийцей». Вам не кажется, что вокруг России нагнетают обстановку, чтобы уже весной начать операцию в Донбассе с участием Запада и Турции?

— Турция вряд ли там будет участвовать. Ни Турция, ни США в этом конфликте участвовать не будут. Если Украина начнет войну за Донбасс, это будет правильным шагом, потому что на самом деле, я не представляю, чем Россия может ответить. Последние полтора года очень много истерики со стороны Москвы, но очень мало действий. Если в 2014-2015 году Россия меньше говорила и больше делала, отправляла «зеленных человечков» в Украину и так далее, то сейчас они больше говорят и ничего не делают.

Я не понимаю, чем сейчас Москва может ответить Украине, если она перейдет в наступление. Отправить туда регулярную армию, объективно говоря, Россия не сможет. Потому что на сегодня в России очень много внутренних проблем и добавить сюда конфликт с жертвами для Кремля недопустимо. Однако, я не уверен, что в Донбассе произойдет резкое обострение.

— Почему США резко сменила акценты с Ирана и Китая на Россию? Ведь, откровенно говоря, на сегодня Китай более опасный противник США, чем Россия. Чем Россия не угодила США?

— Что касается Ирана, то американцы хотят вернуться к «ядерной сделке», потому что она была разумной. Но сейчас они наблюдают за тем, что происходит. Что касается Китая, то Пекин ведет себя очень спокойно. Да, он наращивает свою военную мощь, поднимается экономически, но там никто не называет Байдена «маразматиком». Никто в Китае не травит оппозиционеров, не применяет химоружие, не захватывает какие-то территории и так далее.

Россия же, напротив, ведет себя вызывающе. Санкции против России в основном из-за ситуации в Украине, плюс к этому Россия поддерживает диктаторский режим Лукашенко и ведет экспансионистскую политику. Китай в этом отношении ведет себя тише. Однако в США по Китаю есть консенсус всех политических сил, что Пекин – это угроза. В отношении России ситуация сложная. Трамп не был настолько против России, насколько Байден. Время Китая еще придет, но пока Россия подходит больше на роль «мальчика для битья».

— Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Азербайджана по случаю праздника Новруз. В самом письме не было упомянуто ни слова о демократии, правах человека и так далее. Напротив, приветствовались отношения двух стран, сотрудничество в сфере энергетики и роли Азербайджана в диверсификации энергопоставок в Европу и так далее. Если обратить внимание на формулировки этого поздравления, можно ли сказать, что администрация Байдена будет тесно сотрудничать с президентом Азербайджана?

— Эти формулировки совпадают с тем, что и Байден и Блинкин говорили о том, что они не будут заниматься сменами режимов, и будут сотрудничать со всеми странами нормально. В данном случае эти формулировки лежат в этой плоскости. Россия попадает на радары из-за событий в Украине и Беларуси, Азербайджан же восстанавливал свой суверенитет на своих территориях и не захватывал территории Армении. С другой стороны, США в поиске новой стратегии с точки зрения уменьшения энергозависимости Европы от России, и в этом отношении Южный газовый коридор играет важную роль, а Азербайджан в этом проекте представляет особую значимость.

Поэтому это письмо – это хороший знак, который говорит о том, что американцы не будут вмешиваться региональные конфликты и сотрудничать с региональными странами. Для Азербайджана открывается окно возможностей для углубления отношений с США.