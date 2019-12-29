Куда ни кинь, всюду клин

Итоги уходящего года ныне подводят во всем мире. И Армения в этом смысле не является исключением. Если вкратце, то наиболее подходящим словом для характеристики этих итогов, является разочарование. Слишком много надежд было связано с новой, как ее принято называть в РА, «бархатной властью». Надежды эти во многом априори были несбыточными, эмоциональными. Но, тем не менее, именно крах иллюзий и является ныне фактором, обусловившим резкое падение рейтинга премьер-министра РА Никола Пашиняна и его партии «Мой шаг».

В армянских СМИ публикуются опросы общественного мнения, которые свидетельствуют об этой тенденции. Опрошенные указывают, что в 2019 году, в смысле госуправления, Армения прошла «точку излома», и есть опасность, что в 2020 году пройдет крайне опасную «точку невозврата». Люди сетуют, что раскол в обществе углубился, градус ненависти и неприятия инакомыслия рос весь год. Они также указывают, что власти РА вместо поисков путей примирения внутри собственного общества были весь год заняты оголтелым популизмом.

Да, Никола Пашиняна стало модно называть популистом, слабым и безграмотным политиком, имеющим огромные пробелы в образовании. Все эти его недостатки, как подчеркивают армянские эксперты, были известны и ранее, но в нынешнем году Пашинян продемонстрировал их во всем «блеске». В РА признают, что он уступил в целом ряде заочных и очных споров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Особо болезненно в армянском обществе воспринято было дело Гарегина Нжде, «отстоять» которого у Никола Воваевича не получилось.

Во многом это было связано с тем, что Пашинян сконцентрировался на ином. Он боролся за власть. В итоге, в РА росли накал нетерпимости друг к другу и атмосфера ненависти. Благодаря заявлениям премьер-министра Армении в этой стране общество разделили на «белых» и «черных». И не видно конца и края этой ситуации, при которой лично Пашинян угрожает «уложить лицом в асфальт» все несогласных с ним.

Что особо символично, в уходящем году имело место мощнейшее давление со стороны армянской власти, именующей себя демократичной, на прессу. Парадокс в том, что сам Пашинян был журналистом, а его гражданская супруга продолжает возглавлять одно из СМИ. Тем не менее, актов агрессии против журналистов, вторжений в офисы СМИ в 2019 году в РА было немало. Один из последних — разгром в редакции газеты «Жоговурд». До этого забросали яйцами офис пресс-клуба «Айели».

Кстати, как указывают армянские СМИ, к каким результатам пришло следствие по возбужденному в этой связи уголовному делу, общественность так и не узнала. Они также вспоминают о том, что имело место «посещение» армянскими следователями сайта Yerevan.today, и уголовное дело, также пропавшее из поля зрения. Одним словом, давление на свободу слова в РА усилилось, что признают даже вчерашние соратники Пашиняна.

И в этой связи уместно сообщить, что представитель «Сасна црер» Варужан Аветисян в минувшую пятницу на пресс-конференции заявил, что они прекращают поддерживать действующие власти и уходят в оппозицию. В качестве причин Аветисян назвал фактический срыв революционных процессов. Он считает, что у действующей власти нет достаточной воли и возможностей для осуществления системных изменений. «Сасна црер» будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов.

Тут не грех напомнить, что из себя представляет «Сасна црер». Это обычные боевики, проповедовавшие методы террора в качестве инструмента политического давления на власть. Все помнят, что эта вооруженная группа пыталась совершить переворот в июле 2016 года. Они тогда проникли на территорию полка Патрульно-постовой службы (ППС) полиции Еревана и захватила оружие, а также заложников. Они требовали отставки тогдашнего президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

Группа в составе 31 человека на протяжении двух недель удерживала здание полка и людей, а 31 июля сдалась властям. При захвате был убит полковник полиции Артур Ваноян, еще трое полицейских были ранены. 30 июля от руки снайпера был убит служащий войск полиции Юра Тепаносян. Позже в больнице умер раненый при захвате сотрудник полиции Гагик Мкртчян. Против участников группы осуществлялось уголовное преследование, однако многие из них вышли из-под стражи после смены власти в Армении весной 2018 года и прихода к власти Пашиняна.

Было очевидно, что Никол Пашинян, помиловав боевиков и позволив им стать партией «Сасна црер», надеялся противостоять с их помощью своим политическим оппонентам. Но, как видим, в итоге сорвался и этот план. Да, эта партия на самом деле не обладает каким-то значительным весом в РА. Но, как напоминают армянские эксперты, у нее есть внешние кураторы из зарубежных стран. А влияние армянской диаспоры на события в РА всегда было большим.

Кроме того, внеочередные выборы предрекает и второй президент Роберт Кочарян вместе со своими сторонниками. В этом смысле нельзя исключать в будущем ситуативного союза между Кочаряном и «Сасна црер». К этому союзу могут примкнуть и РПА, «Дашнакцутюн» и иные армянские партии, когда станет очевидным неизбежное и очень скорое свержение «бархатной власти». К этому все и идет. Таков главный итог 20219 года для Армении.