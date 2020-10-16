Кто стрелял в армянских военнопленных?

15 октября в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее, как азербайджанские солдаты расстреливают двух военнопленных, обернутых в армянские флаги. Реакция на это с армянской стороны была мгновенной. Преступное деяние осудили депутаты, правозащитники. Генеральная прокуратура в Ереване возбудила уголовное дело. Омбудсмен Армении заявил что «азербайджанские военные подвергают людей максимальному унижению, а затем жестоко убивают их с исключительным цинизмом. Поведение и слова представителей вооруженных сил Азербайджана полны ненависти». Он добавил, что видео и фотографии уже получили необходимую юридическую фиксацию в качестве неоспоримых правовых доказательств, завтра же они будут отправлены в международные органы с необходимым описанием.

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что данное видео явно сфабриковано в пропагандистских целях и не имеет никакого отношения к военнослужащим его армии.

Прежде всего, удивление вызвало то, что солдаты, даже если совершили такой бесчеловечный акт, не только засняли все на видео, но и выставили кадры в социальных сетях. Ведь они должны были понимать, что подобный поступок является грубейшим нарушением всех законов и международных норм, получив огласку, он конечно же вызовет бурю негодования и обязательно приведет к расплате. Поэтому мы решили проследить, как вообще это видео попало в соцсети и, по возможности, детально проанализировать все кадры.

Картина состоит из двух, можно сказать, самостоятельных частей. Первая часть – взятие в плен. Вторая часть – расстрел, но уже в другом месте. Интересно, что сначала была распространена только первая часть. Кем и где именно, сказать трудно, но азербайджанцы сразу подхватили ее и стали активно делиться с другими. «Ловушка» сработала: как же, ведь солдаты их армии освободили очередной населенный пункт и даже взяли в плен врагов! Они еще не знали, что продолжение следует. Однако, спустя некоторое время, появилась вторая часть, а вскоре и полная версия видеосюжета, где армянских ополченцев сначала задерживают, потом, судя по состоянию пленных, истезав, расстреливают. Кто является автором смонтированного варианта видео, также трудно определить, в большинстве перепостов первоисточник не указывается. Те же, кто ссылаются, указывают на армянские имена. Например, Цензор.НЕТ сообщает, что видео расстрела опубликовал пользователь соцсети Tigran Avakian на своей странице.

Что же в этом сюжете вызывает серьезные сомнения и даже выглядит неправдоподобным?

Солдаты говорят между собой на азербайджанском языке, приказы пленным отдают на русском. Давно забытый акцент бакинских армян режет слух, но в этом сейчас мало кто разбирается. Никаких опозновательных знаков на одежде воинов нет. Но вдруг, в углу кадра показывается солдат с флагом на рукаве и быстро отворачивается. Да это же знакомые цвета армянского флага! И мы должны поверить, что азербайджанский солдат воюет в форме врага?

За бордюром, на который солдаты посадили пленных перед расстрелом, на стене надпись заглавными буквами: «088 QARABAğ AZƏRBAYGAN». Вроде, «088 КАРАБАХ АЗЕРБАЙДЖАН», если не считать, что заглавные «Х» и «ДЖ» в этих словах на латинице пишутся по другому. Будем верить в то, что азербайджанские солдаты даже не умеют на родном языке правильно написать эти священные для себя слова, за которые идут на смерть?

Судя по локации, определенной на основе видеосъемок с помощью MilitaryMaps, история с захватом и расстрелом двух пленных произошла в Гадруте. Точки обозначены на карте внизу. Но если это так, значит к тому времени Гадрут был под контролем азербайджанской армии, солдаты которой вместе с пленными прошли практически через весь город? Это же полностью отрицалось армянской стороной. Армянские источники высказывают и такую версию, что это были бойцы азербайджанского спецназа, которые ворвались в Гадрут, но затем были вытеснены контратакой армянской армии. Но спецназом здесь и не пахнет. Среди солдат на видео царит такое разгильдяйство, панибратство, что приказы приходится отдавать по десять раз («смотрите вправо-влево », «смотрите…», «смотрите…», «смотрите…»). В момент расстрела командир приказывает своим подчиненным целиться в голову, а те стреляют, куда попало, но только не туда, куда приказано. Полулежащий почти в обмороке, старик, получив множество пуль, падает от их отдачи не на спину, а, против всех законов физики, валится вперед на асфальт.

Как человек, знающий, что такое спецназ, побывавший на карабахской, чеченской, таджикской войнах, видевший узбеко-киргизскую резню, могу сказать, что все это очень похоже на инсценировку без крови и реальных жертв. Если эти жертвы были, я думаю, армянская армия, пока не заявившая, что сдала Гадрут, предъявит их миру.

Айхан

Pressklub.az