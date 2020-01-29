Кто скрывает правду от президента Азербайджана?

Кто пытается скрыть от президента Азербайджана Ильхама Алиева правду о реальном положении дел в отечественном футболе? Древние говорили — ищи, кому выгодно. В данном случае, выгодно скрывать правду тем, кто знает о своих промахах, а может и больших ошибках, В нашем случае, это нынешнее руководство АФФА.

Итак, состоялось отчетно-выборная конференции АФФА, после которой прошло и заседание Исполкома. Эльхан Мамедов был назначен Исполкомом на новую должность – исполняющего вице-президента. Вице-президентами будут Рауф Алиев, Эльшад Насиров и Вагиф Садыхов. Пост генерального секретаря также останется за Эльханом Мамедовым. Кроме того, увеличили состав Исполкома до 13 человек, и поручили каждому члену Исполкома ту или иную сферу.

Искендер Джавадов будет заниматься регионами, Казбек Туаев – ветеранами, Заур Ахундов как президент Федерации футзала Азербайджана, естественно, будет отвечать за футзал, Рауф Алиев – за детско-юношеский футбол, Вагиф Садыхов будет развивать отношения с тренерами и игроками, Фарид Мансуров будет координировать работу между АФФА и Министерством молодежи и спорта, Фирудин Гурбанов будет курировать студенческий футбол, Кенуль Мехтиева будет отвечать за международные отношения.

Спасет ли это все отечественный футбол? Очень сомневаюсь. Потому, что своих постов не лишились те, при ком происходили позорные поражения национальной сборной в отборочных матчах чемпионата мира и Европы. При этом, бесславно играли и юношеская, а также юниорская сборные. Катастрофическая ситуация и с азербайджанским клубным футболом. Первенство республики, по большому счету, превратилось в чемпионат Баку. Качество игры в первенстве такое, что болельщики на игры не ходят, трибуны пустуют, что крайне негативно сказывается на финансовых возможностях клубов.

При этом, у руля АФФА все те же люди. Начиная от Ровнага Абдуллаева и Эльхана Мамедова и заканчивая Искендером Джавадовым. Они делают вид, что все в порядке, что есть цель, к которой наш футбол движется. А на деле он стагнирует. Дело доходит до отсутствия элементарных мячей для детей-футболистов в регионах страны. Ну и как после этого оценивать деятельность И.Джавадова?

Увы, список бед отечественного футбола можно перечислять, увы, еще очень долго. И отдельной графой в этом бесконечном перечне стоит вопрос защищенности отечественных футболистов и тренеров. К сожалению, нередки случаи, когда клубы в одностороннем порядке разрывают контракты или создают такие условия, чтобы футболист или тренер вынуждены были написать заявление об уходе «по собственному желанию». Это выгодно руководству клубов, которые избавляются от необходимости выплачивать компенсацию за досрочное расторжение контракта.

По хорошему, именно руководство АФФА могло бы взять на себя роль Третейского судьи в такого рода спорах. Но этого сделано не было. Вот и сейчас, на очередной отчетно-выборной конференции АФФА, как видим, не была создана соответствующая структура. Свято место пусто не бывает. Тем более, что еще в прошлом году создан первый в Азербайджане футбольный профсоюз. Его членами, на добровольной основе, стали многие известные бывшие азербайджанские футболисты и тренеры. Общее же число членов данной организации уже составляет 487 человек. Она имеет 5 региональных отделений. А возглавляет футбольный профсоюз АФФА Назим Сулейманов.

И тут, происходит самое интересное. На прошлой неделе, 24 января, в отеле « Altus» должна была состояться пресс-конференция руководства и членов исполнительного комитета футбольного профсоюза, в ходе которой планировалось зачитать обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о реальном положении дел в отечественном футболе. Организаторы мероприятия даже внесли предоплату за проведение пресс-конференции с участием СМИ. Но, в последний момент, словно по команде «сверху», руководство отеля «Altus» отказалось предоставлять помещение для пресс-конференции. Сославшись на то, что первый этаж затоплен в результате дождя.

Такая накладка не помешала, впрочем, руководству футбольного профсоюза пообщаться с прессой. Благо, мест для этого можно найти множество. В итоге, стало известно, что АФФА по прежнему не признает данную организацию. Хотя, повторюсь, ее членами являются уже почти пять сотен человек, в том числе и бывшие «звезды» отечественного футбола. С другой стороны, что такое профсоюз? На сей счет есть Закон Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах» от 24 февраля 1994 года.

Там черным по белому написано, что профсоюзы являются независимой общественной неполитической организацией, которая добровольно объединяет по принципу индивидуального членства работников, занятых в производственной и непроизводственной сфере, а также пенсионеров и лиц, получающих образование, для защиты их трудовых, социальных, экономических прав и законных интересов по месту работы, профессиям, отраслям и на общереспубликанском уровне, и действует на основе своих уставов и настоящего Закона.

Иными словами, данный независимый азербайджанский футбольный профсоюз действует согласно букве закона. Так что, нежелание АФФА создавать футбольный профсоюз, непризнание структуры, возглавляемой Н.Сулеймановым, просто бессмысленны. Образно говоря, в АФФА и наступления утра после ночи могут не признавать, это их право. Но утро, как вы понимаете, наступит.