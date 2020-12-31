«Кто не спрятался, я не виноват» — Новогоднее обращение Никола Пашиняна

В этот день, 31 декабря, президенты и премьер-министры разных стран мира выступают с новогодним обращением к своим гражданам, подводя итоги уходящего года и делясь планами на год грядущий. Мы попытались представить, каким могло бы быть обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к гражданам Армении.

«Дорогие соотечественники, мальчишки и девчонки, а также их родители, печальную историю услышать не хотите-ли? В любом случае, придется. Потому, что есть такая древняя армянская традиция — из поколения в поколение передавать скорбь и печаль, обвиняя в этом весь окружающий мир, но не признавая собственных ошибок. Соблюдая верность этой великой традиции, я напомню вам, что уходящий 2020 год был годом грандиозных побед.

Мы с гордостью можем заявить, что Армения занимает первое место на Южном Кавказе по числу скончавшихся от коронавируса. Достичь подобного невиданного успеха было нелегко, понадобилось напряжение сил всего руководства республики, но у нас получилось! И это еще одно доказательство мудрости армянского народа, который доверил власть нам, настоящим профессионалам, благодаря стараниям которых Армения достигла множества видимых и ощутимых результатов.

К примеру, граждане страны могут ощутить галопирующий рост цен, девальвацию драма, рост внешнего долга. И это тоже результат поистине революционных реформ, увидеть которые можно только после употребления большого количества прекрасного армянского коньяка, в немалой степени изготавливавшегося из винограда, что рос в Нагорном Карабахе.

Да, в уходящем году мы с ним простились. Навсегда, но в этом нет никакой вины руководства Армении, включая меня и мою гражданскую супругу Анну Акопян. Это был коварный, циничный сговор ведущих мировых держав, вынудивших меня в пьяном угаре танцевать в Шуше. Мировая закулиса шантажом и угрозами заставила меня произнести фразу «Карабах — это Армения и точка», а мою жену играть разные роли, в диапазоне от «голубя мира» до командира женского батальона «Эрато», состоявшего из 13 дам, успевших принять соблазнительные позы в ходе фотосессии, якобы накануне их отправки на фронт.

Нам противостояла многомиллионная армия Азербайджана, Турции, Пакистана, Израиля, Украины, а также пришельцев из космоса. Бой с ними приняли потомки тех, чьи танцы заставляли дрожать стены всех домов, расположенных в округе. Наши доблестные воины одержали убедительную победу! Ведь, под контролем Армении остаются пока Ереван, Гюмри, Иджеван, мы можем любоваться озером Севан. Кроме того, нужно понимать, что тактическое отступление в нынешней карабахской войне, которое недруги Армении именуют трусливым бегством, преследовало далеко идущую цель.

Мы, наконец, сможем сосредоточиться на решении экономических и демографических проблем Армении. Я уже слышал немало заявлений от большого числа граждан республики, желающих увеличить число моих детей. То же самое народ предлагает сделать со всеми нашими блистательными военачальниками, что развешивали лапшу на уши граждан в ходе всей 44-х дневной войны. И это — доказательство сплоченности власти и народа!

Того самого народа, который два с лишним года назад умудрился разглядеть во мне гиганта мысли, полководца, стратега и тактика, финансового гения, великого дипломата, а теперь не осознает всей грандиозности наших побед, требуя скорейшего совершения мною долгого эротического путешествия. И это при том, что Армения в минувшем году вышла на первое место в мире по числу спасенных в ходе войны унитазов. Экспорт которых в будущем мог бы стать заменой золотодобывающей отрасли, что хитроумно и дальнозорко потеряна в результате победоносной войны в Карабахе.

По итогам которой азербайджанский народ увидел, что слова армянских политиков никогда не расходятся с делом. Мы обещали, что армянские танки войдут в Баку, если начнется новая война, и мы смогли этого добиться. На Параде Победы в столице Азербайджана армянские танки смотрелись так героически, что слезы выступили на глазах у Страбона, Геродота, Плиния-младшего. Каждый из них мне лично об этом написал в смс-сообщении. Прямо, как президент Франции Эммануэль Макрон, всерьез задумавшийся о создании нового армянского государства на территории этой дружественной нам страны.

Да, именно таким был 2020 год. Полным грандиозных побед, по итогам которых я все еще мучительно ищу ответ на ставший классическим вопрос: «Ня олду, Пашинян?». Ответ на него планирую дать в следующем, 2021 году. В котором всех нас ждут еще большие победы и достижения, по сравнению с которыми имевшие место в нынешнем году покажутся детским лепетом. А кто не спрятался, я не виноват!».