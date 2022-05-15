Один из ближайших соратников президента Владимира Путина предупредил Запад, что растущая военная поддержка, оказываемая Украине Соединенными Штатами и их союзниками, может спровоцировать конфликт между Россией и военным альянсом НАТО.

Бывший президент Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности России, сказал, что такой конфликт с НАТО всегда сопряжен с риском перерасти в полномасштабную ядерную войну, передает Reuters.

«Закачка оружия в Украину странами НАТО, подготовка войск для использования западной техники, отправка наемников и учения стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта между НАТО и Россией», — заявил Медведев в Telegram.

«Такой конфликт всегда имеет риск перерасти в полноценную ядерную войну», — сказал Медведев. «Это будет катастрофический сценарий для всех».

Россия и Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшими ядерными державами в мире: Россия имеет около 6 257 ядерных боеголовок, в то время как три ядерные державы НАТО — Соединенные Штаты, Великобритания и Франция — имеют вместе около 6 065 боеголовок, по данным базирующейся в Вашингтоне Ассоциации по контролю над вооружениями.

Путин говорит, что «специальная военная операция» на Украине необходима, потому что Соединенные Штаты использовали Украину, чтобы угрожать России, а Москва должна была защищаться от преследований русскоязычных людей.

Путин, который говорит, что Украина и Россия, по сути, являются одним народом, рассматривает войну как неизбежную конфронтацию с Соединенными Штатами, которые он обвиняет в том, что они угрожают России, вмешиваясь в ее дела через расширение НАТО на восток.

Украина заявляет, что борется с захватом земель в имперском стиле и что заявления Путина о «геноциде русскоязычных» — чепуха. Киев заявляет, что путинское вторжение только усилило желание украинского народа повернуть на запад из орбиты России.

Но тут интереснее всего, кто надоумил «Димона» Медведева сделать такие заявления? Человек этот абсолютно никаким авторитетом в мире не обладает. В свое время он был использован как ширма для повторного прихода на трон тогда еще не окончательно осмелевшего диктатора Путина; свою задачу успешно выполнил, «высидел» один срок, и постепенно эту его истинную роль в истории осознали все. То есть, когда угрожающие заявления озвучивает такой персонаж как Медведев, воспринимаются они не так серьезно. И в Кремле это должны понимать. Тогда в чем смысл того, что «ядерную» риторику вновь поручили ему? Какой посыл стоит за этим?

Своим мнением по этому поводу поделился с # Евген Магда, директор Института мировой политики (Киев):

— Тема ядерного шантажа в исполнении российского руководства не нова. Она начала проявляться с момента широкомасштабной агрессии против Украины, но нынешнее заявление господина Медведева заслуживает особого внимания. Дело в том, что Медведев является заместителем председателя Совета безопасности России, то есть он в аппаратной табели о рангах занимает мягко говоря не слишком высокое положение. И создается впечатление, что о нем уже не помнят, как о бывшем президенте России. Он, по-моему, просто действует исключительно в фарватере Путина, и его появление в образе «а ля Николай II» вызвало только смех.

Но причины, почему Медведева бросили на «ядерную» амбразуру, в другом. Я думаю, в российском руководстве хорошо понимают, что ядерный шантаж на самом деле является ядерным блефом. И игра с угрозами применения ядерного оружия в той или иной степени – это не эффективный инструмент, поскольку он не позволяет добиваться поставленных перед собой целей. На Западе, и в Китае, кстати, по-моему, достаточно сдержанно, но целеустремленно реагируют на происходящее в России и соответствующим образом ведут свою политику.

Но дело еще и в третьем. Я думаю, известный мем «Путин всех переиграл», который очень любит российская пропаганда, буквально в июне получит прекрасное продолжение – членами НАТО станут Швеция и Финляндия. И сухопутная граница между НАТО и Россией увеличится почти на 1500 км. К тому же у Финляндии есть опыт значительной Зимней войны 1939-40 годов, который в Суоми хорошо помнят. Но проблема еще в следующем – от Петербурга до финляндской границы каких-то 150 км, и это означает, что родной город Путина можно накрыть даже не ядерным оружием. И это, по-моему, и есть «триумф» российской политики.