6 октября будет объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года. По данным сайта Nicerodds, главным претендентом на награду, по мнению букмекеров, стал французский писатель Мишель Уэльбек. Ставки на его победу сейчас принимаются с самым высоким коэффициентом — 8 к 1. Стоит уточнить, что чем меньше коэффициент — тем выше предположительные шансы на получение премии.

Следом за Уэльбеком идет британец индийского происхождения Салман Рушди, на которого недавно было совершено покушение. Третье место с одинаковым коэфицентом 11 к 1 делят 84-летний кенийский писатель, давний фигурант подобных списков Нгуги Ва Тхионго, который почти не знаком русскоязычному читателю, и всемирно известный «король ужасов» Стивен Кинг, 21 сентября отпраздновавший свое 75-летие.

Среди других претендентов на награду, по мнению букмекеров: также не нуждающийся в лишних представлениях японский писатель Харуки Мураками, российская писательница Людмила Улицкая , канадская писательница, автор нашумевшей антиутопии «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд и другие.

Напомним, что в 2021 году Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна. (godliteratury.ru)