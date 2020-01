Кто кого – Ирак сцена для выяснения американо-иранских отношений

Конфликт между США и Ираном после смерти генерала Касема Сулеймани перешел в новую ипостась. Иранцы в ответ ударили по американским базам в Ираке, но обошлось без жертв, более того, американцы об этих атаках знали и были к ним готовы.

Воевать Ирану с США напрямую не под силу. Тут вопросов нет, и сами иранцы ударами по полупустым базам показали, что в Тегеране сидят повернутые фанатики, которые не разбираются в ситуации. Тем не менее, иранцы на Ближнем Востоке – это «короли подковерных игр». А потому и ответить США они смогут, только чужими руками.

Со своей стороны США намерены задушить своего противника экономически. Вашингтон прекрасно знает, что «львиная доля» иранского бюджета идет на военные расходы, а потому и давит на слабое звено исламского государства – экономику. В четверг США наложили санкции на компании Triliance Petrochemical Co. Ltd и Sage Energy HK Limited (Гонконг), Peakview Industry Co Ltd (Шанхай) и Beneathco DMCC (ОАЭ), которых обвинили в помощи Иранской национальной нефтяной компании NIOC в экспорте нефтепродуктов и в нарушении санкций.

Кроме того, под санкции попали связанные с Triliance Petroleum компании Jiaxiang Industry Hong Kong Limited и Shandong Oiwangwa Petrochemical Co Ltd, а также два бизнесмена.

Параллельно с этими пришли и новости о том, что США намерены разместить на территории Ирака системы ПВО «Пэтриот». Спасибо иранцам, которые показали важность этих систем для защиты своих военных объектов в этой стране.

С другой стороны одиозный шиитский лидер Муктада ас-Садр, в прошлом возглавлявший «Армию Махди», а ныне политический блок «Саирун» в парламенте, еще неделю назад объявил о проведении «Марша миллионов» в Багдаде. Цель «Марша миллионов» — это отправка четкого послания всему миру о том, чего хочет иракский народ, и что иракцы против военной оккупации США.

Митинг поддержали различные фракции, а также и «Хашд Шааби», в том числе организации «Бадр», «Харакят ан-Нуджаба», «Катаиб Хизбалла» и «Асаиб Ахль аль-Хак».

Проведение антиамериканского «Марша миллионов» играет на руку также и правительству Ирака, поскольку это позволяет отвлечь внимание от социальных проблем и направляет народный гнев в иное русло. А в Басре так и вовсе попросили администрацию выделить 30 автобусов для перевозки местных жителей в Багдад. Понятное дело, что «марш миллионов» без того или иного участия иранцев не может быть.

Текущее положение дел уже поделило Ирак на разные части. В иракских СМИ есть слухи о том, что Муктада ас-Садр получил указания на проведение митинга от Ирана. Поэтому «Штаб протестующих» на площади ат-Тахрир выступает против митинга во избежание эскалации ирано-американской напряженности, в центре которой оказался Ирак.

Сам лидер иракских шиитов и лидер самой крупной партии парламента Ирака Муктада Ас-Садр к начавшимся в Ираке антиамериканским протестам выпустил ряд тезисов по поводу вывода американских войск из Ирака:

Закрыть все военные базы США в Ираке. Закрыть все офисы и базы американских ЧВК в Ираке и прекратить любую их деятельность. Закрыть воздушное пространство Ирака для полетов боевых и разведывательных самолетов США. Отменить все соглашения по безопасности с американскими оккупантами, потому что они не отвечают международному праву и были утверждены под давлением американской оккупации. Трамп не должен смотреть свысока на Ирак в его решениях и заявлениях и демонстрировать чувство превосходства, в противном случае столкнется с последствиями. Другие страны не должны вмешиваться в наши отношения с оккупантами, если США будут противиться уходу из Ирака. Если США откажутся уходить, то они потеряют все основания на обоснование своего присутствия согласно межправительственному соглашению и будут считаться враждебной Ираку страной, это даст право иракцам перейти к активным действиям против оккупантов.

Иранцы давят на США, пытаясь превратить жизнь в Ираке в ад для американских солдат. Ни американские базы, ни обыкновенные солдаты не будут в безопасности в этой стране. Стратегия иранцев понятна. Они будут гнуть линию удара по электоральной части Трампа. Показывая, что Трамп не владеет ситуацией в Ираке, а также то, что американские военные не в безопасности. Не исключена и атака на каких-то военных и так далее. Иранцы поставили себе стратегическую цель добиться проигрыша Трампа и прихода к власти демократа, с которым они быстро восстановят ядерное соглашение.

В случае если этот план не реализуется, иранцы будут выдавливать американцев из Ирака руками народных масс. Но тут нужно учесть и то, что если сейчас Трампа не бомбить Иран останавливают выборы, то на втором сроке развязать более ожесточенную войну будет проще. Иранцы это знают, а потому и идет прессинг по имиджу Трампа. Возможно, тут есть и негласное согласие демократов с элитой Ирана.

Трамп, со своей стороны, надеясь на победу на выборах, ослабляет Иран экономически и пытается подорвать стабильность этой страны изнутри. Если и это не получится, то на момент начала более активных военных действий Иран будет изнурен санкциями. Для Ирана еще и плохие новости поступают от торговых соглашений Китая и США. На сегодня подписана первая фаза соглашений, и если стороны придут к полному согласию, то плакала иранская нефть на китайском рынке.

Победа Трампа на выборах приведет к тому, что либо Иран пойдет на переговоры на его условиях, либо Трамп дожмет Иран военно-политически. Ну а пока, главной сценой для выяснения американо-иранских отношений будет Ирак.