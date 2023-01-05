Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить американо-мексиканскую границу в ходе предстоящей поездки, которая в настоящий момент прорабатывается. Его слова приводит в среду пресс-пул Белого дома.

«Я намерен это сделать», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, поедет ли он на границу.

Ранее Белый дом сообщал, что Байден 9 января отправится в Мексику для участия во встрече лидеров стран Северной Америки, где будут присутствовать также президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Вопросы нелегальной миграции будут одной из тем саммита наряду с изменением климата и проблемами повышения конкурентоспособности стран Северной Америки. (ТАСС)

