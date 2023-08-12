На построенном оккупантами Крымском мосту, соединяющем оккупированный полуостров с территорией РФ, прозвучали взрывы.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщает, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Появляется информация о возможном серьезном повреждении моста.

В сети массово публикуют фото и видео, на которых можно увидеть, что вокруг моста поднимается густой дым. Российские «власти» заявляют о работе сил противовоздушной обороны.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – заявляет гауляйтер Крыма Сергей Аксенов.