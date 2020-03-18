Крым – «неудобный момент» в отношениях Турции и России

В годовщину проведения незаконного референдума в Крыму Турция в очередной раз заявила о неизменности своей поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины и непризнании аннексии полуострова.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Укринформ.

«Незаконная аннексия Российской Федерацией Автономной Республики Крым на основании нелегитимного референдума, который состоялся сегодня шесть лет назад (16 марта), не признается нашей страной и международным сообществом», — сказано в заявлении.

В документе также указывается, что приоритетом для Турции будет оставаться безопасное и благополучное проживание крымских татар на исторических территориях, сохранение их культурной идентичности и устранение ущерба от последствий аннексии.

«Турция в очередной раз выражает своему стратегическому партнеру — Украине — поддержку ее территориальной целостности и суверенитета», — отмечается в заявлении.

Безусловно, похвально, что Турция не забывает об исторических связях с крымско-татарским народом и регулярно приводит свидетельства его поддержки, невзирая ни на кого.

Это, кстати, хороший пример для Азербайджана и Украины. Ведь МИДы наших стран никак не обвинишь в том, что они ежегодно подчеркивают открытыми заявлениями взаимное непризнание аннексии Крыма Россией и Нагорного Карабаха Арменией. А ведь могли бы. И это стало бы хорошим напоминанием для всего мира об агрессивной сущности соседних с нами государств.

Возвращаясь к заявлению Турции, интересно, конечно, как такие выступления отражаются на уровне и характере сотрудничества Москвы и Анкары? Кроме того, они ведь могут послужить раздражителем для незаконных властей Крыма и ухудшить их отношение к коренной нации полуострова.

Любопытно также, как на такие жесты Турции реагируют сами крымские татары, — и вынужденно уехавшие за пределы родины, и оставшиеся на оккупированной родине.

Своим видением этой ситуации согласился поделиться с # житель Крыма, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности:

— С такими заявлениями власти Турции выступают каждый год — так что к ним уже все привыкли, и никто особо не реагирует. Разве что иногда реагирует крымская власть: она выступает с комментариями и ответными заявлениями, в которых всячески заверяет, что с крымскими татарами всё хорошо, и вообще, они довольны и счастливы.

Иногда подключаются крымско-татарские общественные и политические движения, близкие к местной власти. Они тоже могут что-то прокомментировать в духе «всё хорошо, прекрасная маркиза».

Например, после недавней поездки Эрдогана в Киев, где он фактически озвучивал те же тезисы, что и сейчас в сообщении турецкого МИДа, появилось такое «Официальное Заявление Совета крымских татар при Главе Республики Крым в Министерство иностранных дел Российской Федерации». Это общественная структура, созданная крымской властью. И они пишут, мол, «3 февраля в Киев с официальным визитом прибыл Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом «нарушения прав человека в аннексированном Россией Крыму и помощь в освобождении политзаключенных крымских татар, вопросы финансовой поддержки крымских татар, выехавших из Крыма на Украину начиная с 2014 года».

Совет крымских татар при Главе Республики Крым возмущен поведением лидеров двух стран, которые не являются уполномоченными представителями крымско-татарского народа, не имеют права решать его судьбу, определять место его проживания…» Ну, и так далее.

В свою очередь крымско-татарский журналист (Киев) Рустем Халилов сообщил #:

— Все эти годы Турция не отклонялась от своей публичной позиции, что Крым — это Украина. Однако это не мешало ей на протяжении последних шести лет сближаться, либо наоборот враждовать с Россией. Например, совсем недавно, до очередного обострения отношений между странами, в оккупированном Крыму звучали предложения пригласить Эрдогана на открытие Соборной мечети в Симферополе. Предполагаю, что в России достаточно терпимо относятся к публичным заявлениям Анкары о принадлежности Крыма Украине, учитывая сложившиеся связи между турецким и крымско-татарским народами. И не думаю, что это приводит к каким-то практическим действиям в отношении крымских татар в Крыму. Гораздо больше значат действия, а не слова.

С одной стороны, Турция поддерживает Меджлис крымско-татарского народа и собирается строить на материковой части Украины дома для крымских татар. С другой — время от времени возникают скандалы, когда внезапно на встрече с Эрдоганом оказывается, к примеру, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая запрещала Меджлис и в Украине разыскивается за госизмену. Или, с одной стороны, благодаря Турции происходит обмен и освобождение политзаключенных Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, с другой — турецкие делегаты голосуют за возвращение России в ПАСЕ.