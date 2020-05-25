Крупную медиакомпанию в Новой Зеландии продали менее чем за доллар

Менее чем за 1$ продала австралийская новостная корпорация Nine Entertainment свою дочернюю новозеландскую компанию Stuff её генеральному директору Шинейд Буше, сообщается на сайте Stuff.
Компания Stuff является одной из крупнейших в Новой Зеландии, ей принадлежат такие издания, как Dominion Post, The Press и Sunday Star-Times, а также популярный новостной сайт Stuff.co.nz.
«Прямая выручка от продажи составит 1 новозеландский доллар (около 0,6 доллара США)», — сообщает компания.
Буше намерена передать компанию сотрудникам, разработав бизнес-модель, при которой те станут акционерами.(РИА Новости)