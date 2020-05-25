Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через Суэцкий канал

Самый большой в мире контейнеровоз HMM ALGECIRAS длиной 400 метров прошел в понедельник через Суэцкий канал, сообщила пресс-служба кабинета министров Египта.

Корабль вместимостью в почти 24 тысячи TEU (20-футовых контейнеров) был спущен на воду в апреле после завершения строительства компанией Samsung Heavy Industries. Длина корабля – 400 метров, ширина – 61 метр. Отмечается, что корабль построен с учетом новых норм по снижению выбросов углекислого газа.

«Крупнейший в мире контейнеровоз прошел через новое русло Суэцкого канала в ходе своего первого после спуска на воду рейса, следуя из порта Яньтянь в Китае в Роттердам в Нидерландах», — говорится в полученном РИА Новости сообщении.

За проходом корабля через канал следил глава администрации канала, адмирал Усама Рабиа, процесс контролировали самые опытные диспетчеры канала, которые обеспечили безопасность процесса.