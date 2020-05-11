Крупнейшая авиакомпания Колумбии обанкротилась из-за пандемии

Крупнейшая и старейшая авиакомпания Колумбии Avianca подала заявление на оформление банкротства, чтобы провести реорганизацию бизнеса, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице авиаперевозчика в Twitter, передает  ТАСС.

«10 мая 2020 года Avianca Holdings SA и некоторые из ее дочерних и зависимых компаний обратились с добровольной просьбой об объявлении банкротства <…> в суд <…> Южного округа Нью-Йорка, чтобы сохранить и реорганизовать бизнес компании», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перевозчик будет «продолжать работать и обслуживать клиентов во время этого процесса». Кроме того, компания ведет переговоры с правительством Колумбии и других стран относительно выделения финансовой помощи.

| 2020-05-11T01:37:00+00:00 11 мая 2020, 05:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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