Кровавые забавы: в стране проводятся собачьи бои, запрещенные законом

На днях шокирующие кадры собачьих боев, проводимых в Азербайджане, были распространены в соцсетях и шокировали интернет пользователей своей жестокостью.

Глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев заявил #, что собачьи бои в нашей стране устраивают давно, но буквально на днях фотографии того, как они происходят, стали достоянием широкой общественности. То, что подобное имеет место в нашей стране, как считает зоозащитник, бросает тень на репутацию Азербайджана. Это показывает его как государство, в котором допускают жестокое обращение с животными.

«Тех, кто устраивают и присутствуют на собачьих боях много, сколько именно — сказать невозможно, но это группы людей. Зоозащитнику, главе департамента общественной инспекции нашей организации, владельцу приюта для бездомных собак Фариду Мансурову однажды попалась украденная бойцовая собака, и он попытался узнать о ее судьбе. Оказалось, что бедное животное содержали для участия в собачьих боях. Хозяин собаки этого факта не скрывал, а даже с гордостью говорил об этом. Тогда Фарид начал, можно сказать, частное расследование, связанное с проведением таких боев, и выяснил, что они проводятся часто», – рассказал Гараев.

Это выгодный «бизнес», тотализатор, средство получения денег на животных, которых калечат физически и психически. Подготовка к боям и сами бои сопровождаются ужасающими фактами насилия над животными. В собаках формируют злость, избивая их, скармливая им их сородичей, проигравших бои. Бойцовых собак тренируют сначала на дворнягах.

У людей, задействованных в этом, есть, по словам Гараева, специальные клубы, закрытые соцстраницы, где они делятся своими «достижениями». Они тиражируют себе подобных среди молодых людей, и их количество растет и будет расти, если ничего не предпринять.

«Имена некоторых организаторов боев известны. Сейчас этим делом занимается МВД, и надеюсь, что правоохранительными органами будет проведена по этому поводу серьезная работа. Речь идет уже не об административном, а об уголовном преступлении. Это и незаконный тотализатор, и пропаганда насилия в обществе, и, по сути, обыкновенный фашизм. Сейчас, – говорит зоозащитник, – он проявляется по отношению к животным, а завтра жертвами жестокости могут стать люди».

Но есть опасения, что даже если виновных арестуют, им предъявят обвинения лишь по косвенным статьям из-за брешей в законодательстве. В итоге, они легко отделаются и не понесут заслуженного наказания. К тому же, это не должно иметь кампанейский характер, нужна планомерная работа.

Все дело в том, что в стране нет четкого законодательства, направленного на предотвращение насилия в отношении животных. В нашей стране сейчас факты жестокости по отношению к животным не караются, потому и происходит такое, как организация собачьих боев. Азербайджан в 2007 году присоединился к Конвенции по защите животных, где в частности говорится о недопустимости собачьих боев, но ничего не было сделано для ее имплементации.

Есть еще один фактор, который отметил эксперт – это то, что после обретения независимости отечественная кинология стала развиваться в неправильном направлении.

«Кинологами пропагандируется содержание опасных пород собак. Отечественная кинология тиражирует их. Многие таких собак боятся, и возникает потенциальная опасность, что из-за этого отношение к собакам в нашем обществе будет ухудшаться. Часто бойцовых собак покупают те, кто не знают, как их содержать, просто для повышения самооценки. А потом, когда животное становится агрессивным, кусает кого-то из членов семьи, выбрасывают его на улицу. Среди бездомных животных много собак бойцовых пород, которые скрещиваются с другими собаками, оставляют свои агрессивные гены потомству», — отмечает Гараев.

Что касается судьбы собак, участвовавших в собачьих боях, то, по его словам, у таких животных сломана психика, а в Азербайджане нет специалистов, способных скорректировать их поведение. Если такие специалисты не найдутся, то выходов только два – или найти благотворителей, которые готовы будут содержать этих собак в приюте, так как в семье те жить не смогут, или усыпить, если никто не возьмется за их содержание. Вообще же, как убежден зоозащитник, виновные в том, что собака стала агрессивной, должны оплачивать ее содержание, питание и лечение до конца ее дней.

Эксперт подчеркнул, что нет никакого контроля со стороны государства над кинологическим бизнесом. Были только приняты совершенно бессмысленные правила содержания собак в Баку, в частности в них говорится, что нельзя содержать более 2 собак в одном жилье, но не учитывается его площадь. Согласно правилам, нужно выгуливать собак на специальных площадках, но этих площадок нет. Там же говорится о том, что на всех собак нужно надевать намордник, но намордник, скажем, на пекинесе — это абсурд.

«В стране должны быть два списка: опасных и особо опасных пород собак. Они есть во многих странах, и согласно этим спискам ввоз на территорию страны особо опасных пород запрещен, как и их размножение. Что касается опасных пород, то запрещен их ввоз и размножение, кроме особо ценных для генофонда представителей. Собаки этих пород должны носить намордники, а остальным это ни к чему», — сказал Гараев.

Нужен также четкий учет животных. Все это будет способствовать формированию целевого развития безопасной кинологии, и такое явление, как собачьи бои, просто не будет существовать, так как для этого не будет условий. Не придется применять какие-то карательные меры, цель будет достигнута благодаря правоприменительным механизмам.