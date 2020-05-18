Криком делу не поможешь

Главы МИД стран ЕС в очередной раз выступили против буровой операции Турции в «исключительной экономической зоне Кипра». Недавно Анкара приняла решение направить буровое судно на новую операцию в окружающих водах Кипра.

«Мы сожалеем, что Турция еще не ответила на неоднократные призывы Европейского Союза прекратить такую деятельность и повторяем наш призыв к Турции проявлять сдержанность, не допускать подобных действий и уважать суверенитет и суверенные права Кипра в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС, которые в ходе телеконференции обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье.

Турция готовится продолжить разведку газа в Средиземном море к югу от Кипра. Напомним, что такие же действия Турции в районе Кипра Евросоюз уже осуждал в 2018 и 2019 годах.

Совет Евросоюза по международным делам направил Турции «убедительное послание» в поддержку Кипра и Греции, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, сообщает греческая газета Protothema.

ЕС выразил солидарность с Кипром и призвал к шагам, необходимым для создания климата, способствующего диалогу. Министры призвали Турцию добросовестно договориться о границах морских экономических зон и подчеркнули, что недавние действия Турции усиливают эскалацию и идут в обратном направлении.

Сама эта конфликтная ситуация возникла после того, как в 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила близ Кипра газовое месторождение «Афродита», запасы которого оцениваются в 140-170 млрд. кубометров. Между ЕС и Кипром в 2017 году была достигнута договоренность о поставке газа с этого месторождения в Европу.

Французская компания Total и итальянская компания Eni начали разведочное бурение у берегов Кипра, но Турция заявила, что добыча газа в Средиземном море без учета ее претензий и мнения турецкой общины Кипра противоречит международному праву, и пригрозила защитить свои интересы силой. В феврале 2018 года турецкие военные корабли заставили буровое судно Saipem итальянской компании Eni покинуть прибрежные воды Кипра. В мае 2019 года к берегам Кипра было направлено первое турецкое буровое судно, что привело сначала к возмущению Кипра и поддерживающей его Греции, а затем и к выдаче ордера на арест экипажа судна. Несмотря на призывы ЕС и США отказаться от бурения, в начале июля 2019 года Турция прислала туда второе буровое судно. Турция пообещала «защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил».

То есть, в общем-то, позицию Анкары понять можно. Кипр принадлежит не одним только грекам, и не одни они должны иметь право подписывать международные договора о бурении месторождений вокруг острова. И Турция, мягко говоря, не последняя страна в этом регионе, чтобы на ее мнение в газовом вопросе можно было просто плевать. Так что, подобными окриками при поддержке ЕС Греция и Южный Кипр вряд ли добьются от Турции готовности пойти на диалог с ними.

Анкара, кстати, тоже молчать не стала. Евросоюз должен опираться на здравый смысл, а не слепо выступать в роли выразителя интересов Греции и Республики Кипр, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой в связи с высказыванием глав МИД ЕС.

Заявление ЕС является последним примером бесплодной и бесцельной риторики, заявил Аксой. По его убеждению, оно не учитывает настоящие инициативы Турции, является побочным продуктом незаконных претензий Греции и Республики Кипр и не способствует стабильности региона, передает «Красная Весна». Аксой напомнил, что ЕС не смог продемонстрировать единство в борьбе с COVID-19, но оно почему-то безоговорочно проявляется, как только речь заходит о греках-киприотах.

Турецкий МИД заявляет, что вместо того, чтобы «слепо действовать в роли рупора Греции и Республики Кипр под предлогом солидарности», ЕС должен следовать здравому смыслу, учитывая международный закон, а также легитимные права и интересы Турции и Турецкой Республики Северного Кипра.

И, к счастью, далеко не все в Европе готовы однозначно осуждать Турцию по любому поводу, видя в ней лишь образ какой-то чуждой силы или политического конкурента. Например, депутат Европейского парламента (ЕП) Рышард Чарнецки заявил агентству Anadolu, что в трудный для ЕС период Турция проявила себя как надежный партнер и союзник. Он напомнил, что Турция осуществила незамедлительные поставки медицинских принадлежностей в ЕС и продемонстрировала важный пример солидарности. «ЕП ценит щедрость турецкого народа», — заявил он.

По словам Чарнецкого, проявленная солидарность окажет положительное влияние на отношения между Турцией и ЕС в будущем. «Будет полезным пересмотреть Таможенное соглашение между Турцией и ЕС», — сказал он.

Чарнецки отметил, что когда ЕП вернется к нормальной работе, он намерен создать там группу дружбы Турция-ЕП.