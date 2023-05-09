Российские власти использовали провокационные акции протеста в Европе, чтобы поссорить Турцию и ее союзников в НАТО, а также дискредитировать Украину. Об этом свидетельствуют материалы, которые поступили в распоряжение Центра «Досье» и изданий DR, Expressen, Le Monde, NRK, Süddeutsche Zeitung, SVT и Westdeutscher Rundfunk.

Документы, которые попали к журналистам, свидетельствуют, что подобными операциями занимались российские спецслужбы при активном участии администрации президента России. Поводом к их началу стала акция лидера датской антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмуса Палудана. Он сжег Коран рядом с турецким посольством в Стокгольме 21 января 2023 года. Анкара после этого затормозила процедуру принятия Швеции в НАТО. Заявку на проведение мероприятия оплатил журналист Чанг Фрик, ранее сотрудничавший с Russia Today.

Москва после этого предложила провести несколько мероприятий, направленных против Турции, от лица европейских или украинских активистов. Как минимум одно такое мероприятие состоялось: в администрации президента публиковали отчет о мероприятии 5 марта в Париже на площади Сен-Пьер на Монмартре. Пять человек, изображавших членов украинской общины, повесили антитурецкий баннер с надписью «Эрдоган, землетрясение — это расплата за русских туристов», вскинули руки в нацистском приветствии и начали кричать на камеру «Stop Erdogan!». Так они должны были показать невоспитанность и неблагодарность украинцев на фоне землетрясения в Турции, которое унесло жизни почти 60 000 человек.

Всего с декабря 2022 года в Париже, Гааге, Мадриде и Брюсселе были проведены десять антиукраинских акций. Часто их участники просто шли среди крупных демонстраций, которые были посвящены другим проблемам. Так, 11 февраля на площади Республики в Париже был митинг против пенсионной реформы, при этом в толпе стояли несколько мужчин, которые держали плакат с лозунгом «Европейский союз и Соединенные Штаты, прекратите финансировать войну в Украине». Такие же «активисты» были замечены и на других акциях: они призывали НАТО прекратить бомбить Донецк и посылать оружие в Украину.

Контрразведка Франции сообщила журналистам Le Monde, что ее сотрудники знали об операции российских спецслужб. Еще одна европейская разведслужба отметила, что российские кампании по дезинформации часто заключаются в том, чтобы «использовать в гибридной войне реальную напряженность, которая, например, уже существует между Турцией» и странами Евросоюза. (moscowtimes.ru)