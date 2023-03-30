Российские власти признали потерю последнего «союзника» в Евросоюзе, который раз за разом тормозил или блокировал санкции за вторжение в Украину.

Венгрия, которая продолжает закупать российский газ и получает российскую нефть по трубопроводу «Дружба», включена в перечень «недружественных стран», сообщил посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов.

«Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры», — сообщил Станиславов в интервью РИА Новости.

По его словам, российско-венгерское сотрудничество все больше испытывает на себе давление санкции, в том числе в сфере экономики, политики и культуры.

«Но мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем <..> держать каналы диалога открытыми», — подчеркнул Станиславов.

На 80% зависимая от российского газа, Венгрия в январе требовала исключить из санкционных списков 9 россиян, в том числе миллиардеров Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, а в феврале заблокировала совместное заявление стран ЕС по ордеру на арест президента РФ Владимира Путина.

В марте, впрочем, премьер Виктор Орбан сообщил, что Венгрии, вероятно, придется пересмотреть отношения с Россией из-за «геополитических реалий».

«Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но это далеко от реальности. <…> Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10–15 лет», – заявил Орбан.