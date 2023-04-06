В Кремле не видят иных путей, кроме как продолжать войну против Украины, сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предложенный Китаем мирный план, который Путин обсуждал с Си Цзиньпином в ходе его визита в Москву, на данный момент не имеет перспектив.

«Безусловно, Китай обладает весьма эффективным и внушительным потенциалом по оказанию посреднических услуг», — сказал Песков, оговорившись, что в случае с Украиной ситуация «не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования».

Причина — в позиции Киева, и официальной, и неофициальноый, заявил Песков. «И пока иных путей для нас как продолжение СВО нет», — добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).