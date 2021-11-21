Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена требует основательной подготовки, которая сейчас идет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

«Но для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он.

Повестка готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена очень обширна, заявил Рябков.

«Повестка дня огромна», — сказал он.

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — указал замминистра.

Как отметил Рябков, США выдвигают к России ряд претензий, в том числе по теме Украины. «Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся», — пояснил он.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для встречи Путина и Байдена более предпочтителен видеоформат, но все будет зависеть от решений глав государств. По словам Пескова, относительно сроков контактов пока определенности нет, они могут состояться и до Нового года, и позже.