Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Госдепа создать наблюдательную миссию, которая бы следила за азербайджано-армянским конфликтом.

«Здесь конкретики мы не усматриваем, любая миссия может существовать только с согласия азербайджанской стороны. Мы продолжим наши контакты с Ереваном и Баку, а также с этническими армянами Карабаха», — сказал представитель Кремля.

25 сентября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон работает над созданием международной миссии, которая должна следить за выполнением Азербайджаном своих обязательств перед Карабахом. (gazeta.ru)