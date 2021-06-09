В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА «Новости».

«Наверняка тема Украины будет затрагиваться», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан заявил, что политики поднимут вопросы доставки гуманитарной помощи в Сирию. Кроме того, Байден обсудит с Путиным хакерские атаки, хотя и не считает, что за последними нападениями стоит Россия. Также лидеры будут говорить об иранской ядерной сделке.