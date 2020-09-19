Кравчук: Киев не против предоставить особый статус Донбассу

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по ситуации в Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал заявление своего заместителя о том, что предоставление особого статуса региону «не может не привести к миру».

Также Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию. В Киеве сказали, что это провокационное заявление, которое является личным мнением. Кравчук сказал, что Украина не возражает против предоставления особого статуса, поскольку «те районы существенно отличаются от Львова, Ивано-Франковска. Там требуется особая система управления».

В интервью изданию Страна. UA он отметил, что «Донбасс — это широкое понятие», но речь идет только о неподконтрольных районах.