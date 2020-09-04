Коутиньо прервал отпуск и вернулся в «Барсу»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вернулся в расположение каталонского клуба после аренды в «Баварии».
28-летний хавбек приступает к предсезонной подготовке с командой.
Бразильцу из-за позднего завершения сезона был предоставлен отпуск до 8 сентября, но он решил пораньше присоединиться к «Барсе» и начать тренировки.
По данным Mundo Deportivo, новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман рассчитывает на Коутиньо.
В прошлом сезоне полузащитник в составе «Баварии» выиграл требл – чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. (sports.ru)