Коутиньо прервал отпуск и вернулся в «Барсу»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо вернулся в расположение каталонского клуба после аренды в «Баварии».

28-летний хавбек приступает к предсезонной подготовке с командой.

Бразильцу из-за позднего завершения сезона был предоставлен отпуск до 8 сентября, но он решил пораньше присоединиться к «Барсе» и начать тренировки.

По данным Mundo Deportivo, новый главный тренер сине-гранатовых Роналд Куман рассчитывает на Коутиньо.

В прошлом сезоне полузащитник в составе «Баварии» выиграл требл – чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. (sports.ru)