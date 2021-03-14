Косово открыло свое представительство в Иерусалиме

В воскресенье, 14 марта, в Иерусалиме было открыто официальное представительство Косово, пишет газета The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, Израиль и Косово заключили соглашение об установлении дипломатических отношений 1 февраля. Тогда же Приштина подтвердила, что откроет в Иерусалиме свое представительство в соответствии с обязательством, который подписал премьер непризнанной республики Авдулах Хоти в Вашингтоне 4 сентября 2020 года.

В том же месяце Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений при активном посредничестве США. (gazeta.ru)

| 2021-03-14T23:42:03+04:00 15 марта 2021, 01:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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